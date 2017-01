In Hannovers Bürgerämtern brechen neue Zeiten an. Ab heute gilt: Wer einen Reisepass beantragen, einen Personalausweis verlängern oder seinen Wohnsitz anmelden will, kann das nur an vereinbarten Terminen erledigen. Statt Wartemarken zu ziehen, müssen sich Kunden im Internet oder per Telefon anmelden - nicht jeder ist davon begeistert.