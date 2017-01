McGuinness zieht Bilanz über die bärenstarke Wunstorfer Hinserie: "Der Fast-Abstieg hat das Team enger zusammengeschweißt"

Rückblick in den Mai 2016: Mit einem 2:1-Zittersieg gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Teutonia Uelzen springt der 1\. FC Wunstorf am letzten Spieltag auf einen Nicht-Abstiegsplatz und feiert mit glatten 40 Punkten den Klassenerhalt in der Oberliga. Sieben Monate später hat der FC diese Punktzahl annähernd wieder erreicht – nach etwas mehr als einer halben Saison, Zeit also für eine positive Zwischenbilanz. > "Unser Trainer hat alles richtig gemacht" „Wir sind sehr zufrieden damit – vor allem wenn man bedenkt, dass sich die Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Saison nicht großartig verändert hat“, sagt Daniel McGuinness. Der Abwehrspieler weiß, dass das Erlebnis des Fast-Abstiegs das Team enger zusammengeschweißt und neue Kräfte freigesetzt hat. „Das hat uns gepusht, in der Vorbereitung haben wir noch härter gearbeitet“, sagt McGuinness und erinnert sich, „dass wir in den ersten zwei Wochen keinen Ball gesehen haben, von den konditionellen Grundlagen profitieren wir jetzt, daran hatte es in der vergangenen Saison gemangelt - unser Trainer hat alles richtig gemacht".