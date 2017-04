130 neue Wohnungen lässt die KSG Hannover in den kommenden Jahren in Ahlem errichten. Rund 15 Millionen Euro will das Wohnungsunternehmen in das Bauprojekt investieren. Allerdings müssen dafür 92 Mietparteien aus ihren Häusern aus den Fünfzigerjahren ausziehen – diese werden komplett abgerissen.