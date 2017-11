87-Jährige bei Feuer in Mehrfamilienhaus verletzt

Hannover. Feuer in Ahlem: In einer Wohnung in der zweiten Etage in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im großen Büchenfeld ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr meldete einen einen Wohnungsbrand in voller Ausdehnung. Die 87-jährige Mieterin der Wohnung wurde leicht verletzt.

Das Wohnzimmer ist ersten Informationen zufolge komplett ausgebrannt. Und auch andere Räume wurden von dem Brand in Mitleidenschaft gezogen.

In einer Ahlemer Wohnung ist ein Feuer ausgebrochen. Eine 87-jährige Seniorin wurde leicht verletzt. Zur Bildergalerie

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein Feuerwehrmann wurde vorsorglich wegen einer möglichen leichten Rauchvergiftung behandelt.

tm/ewo