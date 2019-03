Ahlem

Der Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt tagt heute um 18.30 Uhr im Bürgergemeinschaftshaus Ahlem, Wunstorfer Landstraße 59. Es ist die letzte Sitzung der stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin Sabine Nolte-Vogt. Die 66-Jährige scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus. Nach 16 Jahren im Bezirksrat will sie sich künftig voll auf ihr Mandat in der Regionsversammlung konzentrieren. Für Nolte-Vogt rückt Nils Reglitz nach. Reglitz ist Vorsitzender des Bürgervereins Badenstedt. Im Anschluss an seine Verpflichtung wird ein neuer stellvertretender Bezirksbürgermeister gewählt.

Sorgenkind Schulen

Die Platznot an den vier Grundschulen im Stadtbezirk ist heute Abend ein wichtiges Thema auf der langen Tagesordnung. Auf Einladung des Bezirksrats informieren Vertreter der Stadt über die aktuelle Schulentwicklungsplanung. Derzeit sind an mehreren Schulen Unterrichtscontainer im Einsatz. Der Bezirksrat und die Schulleitungen wünschen sich stattdessen zukunftsträchtige und mitunter bauliche Lösungen. Abgestimmt wird heute über einen Antrag der SPD. Der sieht vor, im Zuge des bereits vom Rat beschlossenen Neubaus einer Kindertagesstätte In der Steinbreite die Grundschule mit zu erweitern. Ein Antrag der Grünen konkretisiert das Vorhaben. Der Anbau soll zweistöckig an den Sporthallentrakt anschließen.

Mäuseburg und Co.

Ein weiteres Thema ist der Bebauungsplan für das geplante Neubaugebiet auf der Fläche des ehemaligen Zentralinstituts für Versuchstierzucht (“ Mäuseburg“) östlich der Hermann-Ehlers-Allee. Zu Beginn der Sitzung gibt es eine Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde. Hier kann jeder Besucher Fragen stellen oder Vorschläge einbringen.

Von Mario Moers