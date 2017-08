21-Jähriger randaliert nach Streit mit der Freundin

Hannover. Ein Anwohner sagt gegenüber der HAZ, der 21-Jährige habe lauthals am Telefon „gestritten und geflucht“. Als er aufgelegt hatte, ließ er seiner Wut an der Straße Am Soltekampe offenbar freien Lauf. „Das Ganze ging etwa 200 Meter weit bis zur Kreuzung Woermannstraße“, sagt der Anwohner. Die Polizei rückte mit vier Streifenwagen an und konnte den 21-Jährigen zur Rede stellen. Doch auch die Beamten wurden im weiteren Verlauf angepöbelt, weshalb nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt wird.

