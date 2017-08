In Badenstedt sollen 370 neue Wohnungen entstehen

In Badenstedt soll ein Neubauquartier entstehen, in dem ähnlich wie am Klagesmarkt Wohnungen mit wenig störendem Gewerbe vermischt werden. Errichtet werden 370 Wohnungen an der Hermann-Bahlsen-Allee auf dem Gelände der alten Mäuseburg, einem Gewerbekomplex, wo früher Versuchsmäuse gezüchtet wurden.