Besucher der Weihnachtsgottesdienste in der Nathanaelis-Kirche haben vielleicht bemerkt, dass etwas anders ist an dem alten Gebäude in der Einsteinstraße. Der 40 Jahre alte Glockenturm der Kirche wurde in den vergangenen Wochen komplett saniert. Er bildet den Anfang eines viel größeren Projekts. In den kommenden eineinhalb Jahren soll um den Turm herum ein neues Kirchengemeindezentrum entstehen.