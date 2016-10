Unfall am frühen Morgen: Gegen 6.15 Uhr ist am Freitag ein 22-jähriger Fußgänger am Bischofsholer Damm von einer Straßenbahn erfasst und dabei schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge ist der offenbar alkoholisierte Mann zu Fuß auf den Gleisen in Richtung stadteinwärts unterwegs gewesen.