Die Debatte um das geplante Wasserkraftwerk am Leinewehr währt nun schon seit rund zehn Jahren. Jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen, der Investor will der Stadt im März detaillierte Entwurfsunterlagen zukommen lassen, der Bau könnte dann frühestens im Sommer 2019 beginnen. Doch es gibt Widerstand.