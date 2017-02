Chor Messiaskantorei findet neue Heimat in Döhren

Die Messiaskantorei hat eine neue Heimat gefunden. Die rund 50 Sängerinnen und Sänger treffen sich mit Chorleiter Guido Mürmann seit Jahresbeginn zu ihren Proben in der Auferstehungskirche. Bislang hat sich der Chor ausschließlich in der Markuskirche in der List getroffen, wo er regelmäßig oratorische Werke aufführt.