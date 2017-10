Hobby-Keller brennt in Döhren

Hannover. Um 15.10 Uhr meldeten Anrufer der Feuerwehr einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Abelmannstraße in Döhren. Das Feuer war in einem als Hobby- und Arbeitsbereich genutzten Kellerraum entstanden, keine Menschen waren in Gefahr. Zwei Atemschutztrupps drangen in den völlig verqualmten Keller vor und konnten den Brand innerhalb kurzer Zeit löschen. Bei den Löscharbeiten bargen die Einsatzkräfte ein Autogenschweißgerät aus dem Brandraum.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften für rund zwei Stunden im Einsatz.

r.