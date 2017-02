Döhren. Vor einer großen Zahl prominenter Gäste aus Politik und Stadtgesellschaft musste Meister unter Beweis stellen, dass er auch in einem Holzfass seine Schäfchen überzeugend zu unterhalten versteht. „Als Protestant in Narrentagen macht man schon seelisch manches mit. Als wär das nicht genug zum Klagen, ruft ihr mich auch noch in die Bütt“, begann der Geehrte wortwitzig seine Büttenrede, die sich im weiteren Verlauf in eine intelligent gestrickte Predigt gegen Demagogie und – Kleriker bleibt Kleriker - die Sünde wandelte. So scharf wie Meister, sprach kaum ein Vorgänger. Wortgewandt reimte Meister gegen den Ungeist demokratiefeindlicher Auswüchse weltweit. „In Holland weht die weiße Mähne, Amerika trägt roten Schlips, der Türkensultan fletscht die Zähne, ein großer nationaler Schwips“. Wen Meister hier meint, mussten die 400 Gäste im Wülfeler Hangar Nummer 5 nicht lange raten. Es zollte Meister großen Applaus für die vielleicht ernsteste Ansprache der Session.

Zu den prominenten Gästen, die jedes Jahr die Prunksitzung besuchen, gehörte auch die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe Doris Schröder-Köpf. Sie wurde begleitet von Innenminister Boris Pistorius. Ebenfalls am Tisch, Bürgermeister Thomas Hermann, Üstra Vorstand Andre Neiß, CDU Landtagsabgeordnete Dirk Toepffer und Döhrens Bezirksbürgermeisterin Antje Keller.

Für den emotionalsten Moment des Abends sorgte Hannovers Karnevalsprinz Rüdiger I. Er widmete seinen Auftritt in der Bütt der Dame an seiner Seite. Ihre Lieblichkeit Nora I. tritt als Eigengewächs der blau-weissen Karnevalisten normalerweise selbst als „Die Göre“ in dem fast fünfstündigen Bühnenprogramm auf. Schweißtreibende und starke Auftritte legten auch die Funkenmariechen Anna Clarkson, Nicole Dujmovic, Josefin Jaspers und die Tanzgarden hin. Sie bewiesen, wie anspruchsvoll dar karnevalistische Showtanz inzwischen geworden ist. Stadtweit sorgen die Tanzgruppen derzeit für guten Nachwuchs bei den Karnevalsgesellschaften.

Von Mario Moers