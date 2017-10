Nach Sabotageakt mit Nägeln: Polizei hat keine Spur

Radrennen in Döhren

Knapp einen Monat nach dem Sabotageakt beim Radrennen „Rund in Döhren“ hat die Polizei noch keine heiße Spur. Bei dem Rennen am 9. September hatten Unbekannte Nägel auf die Fahrbahn gestreut. Zwei Rennradfahrer waren daraufhin gestürzt und hatten sich verletzt. Zehn andere beklagten Schäden an ihren Rädern.