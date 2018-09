Hannover

Trotz des geplanten Neubaus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) plant das Land für die kommenden vier Jahr fast 200 Millionen Euro für die Sanierung der teilweise maroden Gebäude der MHH ein. Das hat das Wissenschaftsministerium jetzt in der Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Eva Viehoff und Stefan Wenzel mitgeteilt.

Wie berichtet, ist für den Neubau der MHH bisher eine Summe von einer Milliarde Euro eingeplant. Eine Entscheidung ob die neuen Gebäude auf dem bisherigen MHH-Gelände an der Karl-Wichert-Allee oder westlich des Areals an der Straße am Stadtfelddamm entstehen sollen, ist für das erste Quartal des kommenden Jahres geplant. Wann mit dem Bau begonnen werden kann, ist derzeit noch unklar. Wissenschaftsminister Björn Thümler hatte Ende August bei der Eröffnung des neuen Laborgebäudes der MHH gesagt, dass für die Sanierung der MHH mehr als die bisher bereit gestellte eine Milliarde Euro zur Verfügung stehe.

Die Bereiche der Krankenversorgung müssten wegen einer „veralteten und nicht ausreichend unterhaltenen Bausubstanz“ saniert werden, heißt es in der Antwort der Landesregierung. Hinzu kämen technische Anforderungen, die sich aus den medizinischen Entwicklungen ergäben. Außerdem gebe es neue Anforderungen in den Bereichen Brandschutz und Hygiene.

Von Mathias Klein