Hannover. Ein Mann hat am Montagmorgen einen 27 Jahre alten Mann in der Petersstraße im Stadtteil Hainholz ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann gegen 10 Uhr zu Fuß an der Petersstraße in Richtung Bahnhof Hannover-Nordstadt unterwegs gewesen. Kurz vor einer Unterführung kam ihm der Unbekannte entgegen, bedrohte ihn mit einer Pistole und forderte Geld. Nachdem er dies erhalten hatte, flüchtete er in Richtung Fenskestraße.

Der 27-Jährige blieb unverletzt und suchte einige Zeit später eine Polizeidienststelle auf, um Anzeige zu erstatten.

Der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er sprach laut dem 27-Jährigen Deutsch mit osteuropäischem Akzent und hat einen dunkleren Teint. Zur Tatzeit hatte er einen schwarzen Schal über seinen Mund gezogen und trug darüber hinaus eine dunkelblaue Winterjacke, ein schwarzes Basecap mit weißer Schrift sowie blau-weiß glänzende Puma Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ost unter der Rufnummer 0511/109-2717 entgegen.

r/ewo