Was in Lüneburg bereits umgesetzt wurde, könnte bald auch in Hannover Realität werden: eine Unterkunft, in der Studenten und Flüchtlinge gemeinsam leben. Die Bezirksrats-Fraktionen von SPD und Grünen brachten diese Idee für das aktuell entstehende Heim in der Helmkestraße ins Gespräch. Aber es gibt auch Gegenstimmen.