Hannover. Stolz halten die 14 Schüler der IGS Büssingweg ihre selbst bemalten Mülleimer in die Höhe. Die Aktion ist nur eins von vielen Angeboten der Projektwoche „Youth City“, welche bereits zum sechsten Mal vom Quartiersmanagement Hainholz und dem Jugendumweltbüro Hannover organisiert wurde. Gut 140 Neuntklässler der IGS nahmen dieses Jahr an der Projektwoche zur Berufsorientierung teil und konnten sich in siebzehn verschiedenen Werkstätten ausprobieren.

Von Felix Müller