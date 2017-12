Experimentieren mit Tönen und Farben Neue Mitmach-Ausstellung im Kindermuseum Von Sonja SteinerLinden. Wenn Musik auf Kunst trifft, klingt das so: „Uahh, ihh, Juchhhu, Muh!“ Allein, was der eigene Körper als Musikinstrument so hergibt, ist erstaunlich. Das fanden jedenfalls die Kinder der Grundschule am Lindener Markt, die bei der Eröffnung der neuen Ausstellung „Das klingt bunt! Musik und Kunst mit Kindern - Platz für wilde Ideen“ im Kindermuseum Zinnober mit dabei waren. Zur Einstimmung zeigten Studentinnen der Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTMH), welche Töne man aus Plastikschläuchen zaubern kann. Aus Düsseldorf angereist war auch Michael Bradke, der mit seinem mobilen Musikmuseum Exponate wie das Punkt-Podest beigesteuert hat, auf dem mit verschiedenfarbigen Tellern und Klängen experimentiert werden kann. Bradke, der dem Kindermuseum Zinnober bereits seit 1994 verbunden ist, nahm die großen und vor allem die kleinen Gäste in rasantem Tempo auf eine Klang-Weltreise, besser: Klatsch-Weltreise, denn hier erfuhren die aufmerksam lauschenden Gäste, wie man sich etwa in Japan, in arabischen Gefilden oder in Indien begrüßt. Natürlich zum Mitmachen. Immer komplizierter wurden die Klatsch-Rhythmen, die Michael Bradke dirigierte, bis zum Schluss viele vor allem erwachsene Besucher aufgaben. Zum Schluss der interaktiven Show verriet Bradke sein besonderes Geheimnis: „Ich sammele nicht nur Musik, ich sammele auch Kinder, die Musik machen!“ Innerhalb von ein paar Minuten hatte er ein Kinder-Musik-Orchester aus Tierstimmen zusammengestellt, die wie auf Knopfdruck miauten, muhten, kreischten und fauchten. Nach diesem fulminanten Auftakt erkundeten die Gäste die wundersamen Objekte, die Museums-Leiterin Renate Dittscheidt-Bartolosch und ihr Team zum Thema „Das klingt bunt!“ zusammengetragen hatten. Drunter eine klingende Kompositions-Kommode, erbaut von der Sprachlernklasse der Peter-Ustinov-Schule unter Anleitung von Musikvermittler Jens Schmidt. Bei ihr ist jede Schublade mit einem ganz besonderen Geräusch verbunden. An dem Emo –Tisch von Michael Bradke können sehr plastische Geräusche zu Gefühlen per Tasdruck erlebt werden und beim Zusammenspiel eine eigene Komposition aus Rülpsen, Seufzen, und Juchzen geschaffen werden.Die Mitmach-Ausstellung zeigt auch Malerei, Collagen und Fotografie von Künstlern wie Christoph Bartolosch und Fuad Faraq sowie von Kindern. Ihre Arbeiten wecken musikalische Assoziationen. In einem offenen Atelierbereich können die Besucher künftig selbst kreativ werden. Ein umfangreiches Begleitprogramm mit Workshops in Kooperation mit der hannoverschen KunstSchule Kunstwerk sowie mit der Kostümbildnerin Ursula Bergmann-Schelling und dem Musiker Lars Störmer ist wesentlicher Bestandteil der Mitmach-Ausstellung. Die entstehenden Werke sollen das Kindermuseum Zinnober im Laufe der Zeit in ein sinnliches, buntes, kunst- und klangvolles Haus verwandeln.Die Mitmach-Ausstellung "Das klingt bunt! Musik und Kunst mit Kindern - Platz für wilde Ideen" läuft bis zum 17. Juni 2018. BU: Zinnober_Bunt-1:Miriam Hille (v.l.), Ruth Meisinger und Tina Stephan von der Musikhochschule (HMTMH) erzeugen Töne auf Plastikrohren. Zinnober_Bunt-2: Michael Bradke vom Mobilen Musikmuseum dirigiert ein Klatschkonzert. Zinnober_Bunt-3: Max (v.l., 9), Dünja (8) und Wiktoria (9) erkunden die Kompositionskommode. Zinnober_Bunt-4: Michael Bradke zeigt, wie man mit bunten Tellern Musik machen kann. --Sonja SteinerJournalistinBethlehemplatz 330451 Hannover0511 373577820175 2068313



