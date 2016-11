Weil der Eigentümer eines Eckgrundstücks seine Garageneinfahrt von der Sudentenstraße in die Teplitzer Straße verlegt, will die Stadt in der Teplitzer Straße die Hausnummern neu sortieren. Der Bezirksrat hat sich über alle Fraktionsgrenzen hinweg einstimmig dagegen ausgesprochen, jetzt hat der betroffene Nachbar Klage eingereicht.