Heinrich Thies liest aus seiner Löns-Biografie

Hannover. Der Autor stellt das Buch am 17. Oktober auf Einladung der Kleefelder Buchhandlung im Gemeindehaus der Petri- und Nikodemus Kirchengemeinde, Dörriesplatz 2, vor.

In seiner Romanbiografie zeigt Thies den wegen seiner Blut-und-Boden-Ideologie umstrittenen Heidedichter, der 1914 im Ersten Weltkrieg fiel, in unterschiedlichen Lebenssituationen: als trinkfreudigen, rebellischen Studenten, als Journalisten, Dichter, Ehemann und Liebhaber, aber auch als zerrissenen Menschen, der nach literarischen und journalistischen Erfolgen, psychischen Krisen und Alkoholexzessen die Balance verliert und schließlich in den Krieg zieht.

Unbekannte Briefe und Gespräche

Daneben richtet der Autor den Blick auch auf Löns’ zweite Frau Lisa - eine Pazifistin und Frauenrechtlerin, die ihren Mann unterstützt, selbst schreibt, Romane aus dem Englischen übersetzt und den gemeinsamen behinderten Sohn Dettmer betreut. Thies, langjähriger Redakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, stützt sich in seiner Doppelbiografie nach eigenen Angaben auf bisher unbekannte Briefe und Gespräche mit Nachfahren von Hermann und Lisa Löns.

Die Löns-Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Karten kosten 10 Euro und sind in der Kleefelder Buchhandlung an der Kirchröder Straße 107 sowie unter der Telefon 3 63 27 37 erhältlich.

lok