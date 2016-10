Nikodemus-Stiftung feiert zehnjähriges Bestehen

Hannover. In der Nikodemus-Kirche am Lüneburger Damm 2 finden aus diesem Anlass mehrere Veranstaltungen statt: Am Mittwoch, 19. Oktober, hält Wolfgang Puschmann, Stadtsuperintendent im Ruhestand, ab 20 Uhr einen Vortrag zum Thema „Kirchenkarikatur - Blasphemie oder Bildbotschaft?“. Am Freitag, 21. Oktober, tritt Flötistin Elisabeth Schwanda mit ihrem Ensemble Seraphim-Consort auf. Die Musiker spielen ab 20 Uhr Stücke von der Renaissance bis zur Moderne. Am Sonntag, 23. Oktober, beginnt um 10 Uhr der Festgottesdienst. Anschließend treffen sich die Gemeindemitglieder in einer lockeren Runde. Für Büfettspenden ist Ursula Früh unter Telefon 57 68 98 oder per E-Mail an ufrueh@t-online.de zu erreichen.

Die Stiftung der evangelisch-lutherischen Nikodemus-Gemeinde im Heideviertel wurde im Jahr 2006 gegründet, um angesichts rückläufiger Geldmittel bessere Rücklagen für die kirchliche Arbeit vor Ort zu bilden. Während des zehnjährigen Bestehens haben mehr als 600 Stifter zu einem Kapitalstock von mehr als einer halben Million Euro beigetragen. Dieses Vermögen darf allerdings nicht angetastet werden, nur die Zinsen der Anlagesumme dürfen ausgegeben werden. Mit diesen Erträgen finanziert die Nikodemus-Stiftung unter anderem einen Teil der Diakonenstelle sowie die Leitung des Kinderchores und veranstaltet zum Beispiel Konzerte und Vorträge.

cli