Hannover. Demnach ist das Feuer in einem gemeinschaftlichen Trockenraum des Gebäudes an der Pertzstraße ausgebrochen, in dem sich auch die Heizungsanlage befindet. Der Defekt ist an dieser Anlage aufgetreten. Das Feuer hatte sich über eine Holzleiter zum Spitzdach und dem Dachstuhl ausgebreitet. Insgesamt ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Verletzte gab es nicht. Die Dachgeschosswohnung ist derzeit allerdings nicht nutzbar.

20 Bewohner mussten ein Wohnhaus in Kleefeld wegen eines Dachstuhlbrandes verlassen. Zur Bildergalerie

tm