Die Bewohner der Einbecker Straße haben einige unliebsame Überraschungen erlebt. In regelmäßigen Abständen luden Unbekannte ihren Müll dort ab. Alte Koffer, Kinderwagen und Grünschnitt wurden unerlaubterweise am Straßenrand abgestellt, darüber hinaus Farbeimer und weitere Dinge in den privaten Abfalltonnen entsorgt.