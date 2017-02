Feuerwehr birgt Leiche aus Leine-Kanal

Limmer. Die Feuerwehr hat am Sonntag eine Leiche aus dem Leine-Abstiegskanal in Limmer geborgen. Laut Polizei alarmierte ein Passant die Rettungskräfte, nachdem er einen leblosen Körper an einer Uferböschung in Höhe des Stockhardtweges bemerkt hatte. Der leblose Körper soll gegenüber der Wasserstadt Limmer aus dem Wasser gezogen worden sein.

„Die Leiche hat offenbar schon lange im Wasser gelegen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagabend. Die Identität der toten Person ist noch unklar. Die Leiche wurde der Rechtsmedizin übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

doe/r.