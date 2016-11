Einbahnstraße am Lindener Marktplatz

Hannover. „Die Bordsteinkante wird so angepasst, dass die Fahrgäste behindertengerecht in den Bus einsteigen können“, erklärt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Wegen der Bauarbeiten, die bis zum 16. Dezember laufen, kann die Fahrspur in Richtung Ihme-Zentrum nicht genutzt werden. Von der Einbahnstraßenregelung ist der gesamte Abschnitt zwischen Falkenstraße und Stephanusstraße betroffen. Die Buslinie 120 in Richtung Ahlem wird komplett umgeleitet, die Haltestelle für die Buslinie 100 wird zur Stadtbahnhaltestelle verlegt.

