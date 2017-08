Ein ganzer Stadtteil wird zum Flohmarkt

Rund 50 Flohmärkte laden am Sonnabend in Linden auf Hinterhöfe und in Hausgärten ein. Dabei geht es nicht nur um die Jagd nach Schnäppchen, die Aktion soll auch Hausbewohner und Nachbarn zusammenbringen. Das Quartierprojekt erlebt in Linden bereits seine dritte Auflage. Weitere Stadtteile folgen.