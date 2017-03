Gas-Alarm in Linden: Feuerwehr sperrt Straße ab

Hannover. In einer Baugrube in Linden-Süd ist am Donnerstag Ergas ausgetreten. Wie die Feuerwehr mitteilte, bemerkte ein Passant am Abend gegen 19:15 Uhr Gasgeruch in der Charlottenstraße Ecke Behnsenstraße und alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle weiträumig ab und stellten den Brandschutz sicher. Daraufhin konnte mit speziellen Messgeräten eine geringe Konzentration an Erdgas in einer Baugrube festgestellt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Feuerwehr zu keiner Zeit.

Die Ursache ist unklar. Mitarbeiter von enercity übernahmen die Einsatzstelle. Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte mit 10 Fahrzeugen. Der Einsatz war um 20:00 Uhr beendet.

r.