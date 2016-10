Der Betreiber des Kiosks Shop 56 in der Falkenstraße darf weiterhin an Donnerstagen zwischen 22 und 6 Uhr Bier verkaufen. Anwohner hatten sich über den Lärm am Lindener Marktplatz beschwert – daraufhin untersagte die Region den Verkauf in den Abendstunden. Jetzt hat das Verwaltungsgericht das Verbot gekippt.