Linden-Nord

„Hey Mädels, was sagt ihr? Ist doch eine Kult-Kneipe, oder?“, ruft Hardy Lahmann zwei Mädchen entgegen, die gerade am Elisen-Eck vorbeigehen. „Klar“, meinen die beiden und lachen. Lahmann kennt fast alle, die regelmäßig an seiner Kneipe vorbeikommen. Viele halten an, trinken ein Bier und schnacken mit dem 58-Jährigen.

Auch heute, an einem Abend mitten in der Woche, ist das Elisen-Eck gut gefüllt. Lahmann steht draußen und raucht. Der Kneipenbesitzer beugt sich vor, spricht mit leiser Stimme. „Was wir hier reingesteckt haben, ist vor allem Herz, viel Herz“, sagt er und schluckt. Was viele Stammgäste noch nicht wissen und auch Lahmann nur schwer begreifen kann: Zum 31. Dezember sollen er und sein Elisen-Eck raus. Die Kündigung liegt auf dem Tisch.

Tanja Ungefrohren und Hardy Lahmann vor dem Elisen-Eck Quelle: Lisa Neugebauer

Seit rund 50 Jahren gibt es das Elisen-Eck in Linden-Nord. Vor fünf Jahren hat Hardy Lahmann die Kneipe an der Elisenstraße/Ecke Leinaustraße übernommen. Und mit ihm wurde es, lauter an der Straßenkreuzung. Er und seine Partnerin Tanja Ungefrohren holten regelmäßig Bands ins Haus. Mit den Livekonzerten kamen aber nicht nur viele Gäste, sondern auch Beschwerden: Mehrere Abmahnungen wegen Lärmbelästigung hat das Paar inzwischen bekommen.

„Die Leute ziehen hier hin, weil sie es hipp und toll finden – und beschweren sich dann, dass es hier laut ist“, sagt Ungefrohren. Zusammen mit dem Vermieter hat das Paar versucht, Lösungen zu finden. Um die Geräuschkulisse einzudämmen, hat Lahmann zum Beispiel Lüfter eingebaut, damit die Fenster geschlossen bleiben können. Inzwischen gibt es außerdem nur noch drei Konzerte im Jahr. Doch die Bemühungen halfen nichts.

Das Elisen-Eck von innen. Quelle: Lisa Neugebauer

Lahmann hat Tränen in den Augen, als er durch die Raucherkneipe führt. An den Wänden hängen alte Konzertplakate, Leuchtreklamen und Instrumente. Der Raum ist spärlich beleuchtet, nur der Tresen ist in grünes Licht getaucht. Obwohl Lahmann gelernter Barkeeper ist, gibt es im Elisen-Eck keine Cocktails. Andere Kneipen in Linden verkauften einen Cocktail, den Lahmann kreiert hat, erzählt er. „Aber das hier ist und bleibt eine Bierkneipe.“ Er selbst bezeichnet das Elisen-Eck als „abgerockt“. „Du kommst hier rein und fühlst dich gleich wohl. Alles ist alt, aber auch wie ein Wohnzimmer“, sagt er.

Lahmann will die „große Familie“ erhalten, die für ihn,die Gäste der Eckkneipe bilden. Wer „schicki-schicki“ will, komme nicht ins Elisen-Eck, sagt Ungefrohren. „Hier kommt man hin, um zu quatschen. Das ist das, was den Laden ausmacht. Wir haben uns hier alle lieb“, sagt Lahmann und muss wieder schlucken. Noch gibt das Paar nicht auf: „Wir kämpfen, wir kämpfen.“ Wie, das können beide noch nicht sagen. Doch weil an der kultigen Kneipe ihr Herz hängt, wollen sie noch nicht aufgeben.

Von Lisa Neugebauer