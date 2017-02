Lindener wollen Sparkassen-Schließung nicht hinnehmen

Das Stadtteilforum, die Standortgemeinschaft Deisterkiez und das Quartiersmanagement haben jeweils mit einem offenen Brief gegen die geplante Schließung der Sparkasse an der Deisterstraße protestiert. Das Kreditinstitut will im Stadtgebiet insgesamt 19 Standorte reduzieren, die Filiale in Linden-Süd soll komplett aufgegeben werden.