Linden-Mitte. Ein 26-Jähriger hat am Sonntag gegen 0.45 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, nachdem er an der Eleonorenstraße Flammen an einer parkenden Mercedes S-Klasse bemerkt hatte. Die eintreffenden Polizisten konnte den nur partiell brennenden Wagen selbstständig löschen. Am Wagen entstand ein Schaden von schätzungsweise 2000 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen melden sich unter: (0511) 109-5555.

naw