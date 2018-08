Linden

Den Fußballverein SV Linden 07 im eigenen Stadion am Lindener Berg zu schlagen, ist nicht unbedingt einfach. Denn die Fans der Kreisliga-Mannschaft machen eine Stimmung wie bei einem Profi-Klub. Erst am Sonntag trat die Mannschaft der SG Hannover 74 an und traf vor dem Anpfiff auf Spieler, die zur Vorbereitung laute, aggressive Hip-Hop-Klänge am Spielfeld hörten. Zwischen antifaschistischen Graffiti verschafften sich dazu die Lindener Fans lautstark Gehör und forderten wie gewohnt Engagement gegen Rassismus und Homophobie ein. Der Lindener Verein mit mehr als 600 Mitgliedern gilt seit etwa zehn Jahren als beliebter Treffpunkt für politisch engagierte Fußballfans, die lieber kleine Vereine anfeuern. „Unsere Fans lieben den unkommerziellen Fußball“, sagt Gabriele Steingrube, die seit einem Jahr Vorsitzende des Vereins ist. Sie verfolgt natürlich die Konfetti-Regen, die Spruchbänder, die Fan-Gesänge auf der Tribüne, die in ihrer politischen Ausrichtung an den FC St. Pauli erinnern. „Nur die Sprüche über die CDU sind natürlich schwierig“, sagt Steingrube mit einem Lachen. Sie selbst sitzt für die Partei im Bezirksrat. „Aber ich liebe Fußball und bin Lindenerin. Hier ist man nicht affektiert, man pflegt ein lockeres Mundwerk. Diesem Verein gehört mein Herz“, sagt sie. Entsprechend bemüht sie sich regelmäßig, um die Ausstattung der Trainingsanlage – und sorgte nun gemeinsam mit den Spielern für einen „Sommereinsatz“ der HAZ-Redaktion und der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover vor Ort.

David Efken und Stefan Alps vom SV Linden 07 spielen sich warm. Quelle: Villegas

Zur Fußball-Sparte gehören im Verein 13 Jugendmannschaften, dazu kommen vier Herrenmannschaften. „Dabei haben wir nur eineinhalb Plätze“, sagt Steingrube. In den wenigen Räumlichkeiten gibt es kaum Platz für Trikotsätze, Eisboxen, Bälle und Übungsmaterial. Also wurden die Räumlichkeiten nun mit einem neuen Regalsystem ausgestattet. „Wir haben dazu Arbeitsplatten bestellt und die Regale selbst verarbeitet“, sagt Fußballtrainer René Parucha. Die Regale seien nun massiv, die Trainingsmaterialien besser verstaut. Die Finanzierung übernahm die „Sommereinsatz“-Initiative, die kleine Vereine in der Region Hannover bei kleinen handwerklichen Arbeiten unterstützt. „Wir haben davon in der Zeitung gelesen. Es hilft uns sehr“, sagt Steingrube.

Für Trainer René Parucha und Spieler Stefan Alps ist der Verein mehr als ein Treffpunkt für Fußballer. „Bei uns ist der Zusammenhalt einmalig. Und die Fangemeinschaft ist unglaublich“, sagt Parucha. „Die Fans machen mächtig Bambule, selbst wenn wir zum Beispiel in Velber spielen. Das ist ein Wahnsinn. Und ich bekomme Gänsehaut“, sagt Kapitän Stefan Alps, der selbst in Linden geboren wurde. Die Fan-Gesänge halfen am Ende trotzdem nicht beim Spielergebnis. Die SG Hannover 74 gewann mit 3:1 gegen Linden. Fans und Mannschaft bleiben trotzdem optimistisch. Das nächste Heimspiel läuft am 9. September gegen Kleeblatt Stöcken.

Von Jan Sedelies