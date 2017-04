So sieht eine Instagrammerin Linden

Hannover. Von den "Drei warmen Brüdern" über den Wochenmarkt bis zu den Scillablüten: Kaum ein Stadtteil ist bei Instagrammern in Hannover so beliebt wie Linden. Hier treffen der Charme des alten Arbeiterviertels auf Nachkriegsarchitektur und die Folgen der Gentrifizierung.

Ein Woche lang hat Daniela Thaul, die bei Instagram unter dem Nickname @dani.leinemoewe unterwegs ist, den HAZ-Lesern ihre Sicht auf den Stadtteil gezeigt.

Hannover mit anderen Augen sehen: Instagrammer übernehmen den HAZ-Instagram-Account. Die vierte Woche hat Daniela Thaul (@dani.leinemoewe) übernommen. So sieht sie Linden. Zur Bildergalerie

Auch die Klassiker-Motive dürfen da natürlich nicht fehlen – gerne auch mal aus einer Perspektive, die so vielleicht noch nicht allzu viele Lindener zu Gesicht bekommen haben. Zusätzlich zeigte die Instagrammerin, wo sie besonders gerne Frühstücken geht (nämlich in der Menagarie), wo sie zwischendurch gerne mal einen Cappuccino genießt (im Ladencafé) und wo man besonders lecker Törtchen essen kann (zum Beispiel "Pasteis de nata" in der Pastelaria Luis).

Bisherige Takeover List

Döhren

Maschsee

Die Auswahl, welche Orte sie dabei ins Zentrum rückt, fiel ihr dabei sehr schwer, erzählt Daniela Thaul im Nachhinein. "Ich hätte noch eine Woche weitermachen können, weil ich immer neue Ideen hatte." Ob nun Küchengarten, Apollokino, "The Harp" oder die vielen inhabergeführten Geschäfte – die Vielfalt in Linden bietet zahlreiche Lieblingsorte. Dazu lassen die spannenden Kontraste der Architektur, die Natur am Lindener Berg oder die Spuren des Arbeiterstadtteils die Herzen von Linden-Liebhabern und Instagrammern höher schlagen. Manch einer entdeckt beim Betrachten der Bilder einen neuen Foto-Ort, andere ein Ziel für den nächsten Brunch – in den Kommentaren unter den Fotos von @dani.leinemoewe wird eifrig diskutiert. Fest steht: Linden bietet wohl noch ausreichend Fotomotive für sehr viele Instagrammer, die jedes Mal wieder einen gänzlich anderen Blick auf den Stadteil werden könnten.

Nun hat Daniela Thaul den Staffelstab aber erst einmal an Charlotte Wolf ( @ihmeblau) übergeben. Die Instagrammerin zeigt seit dem 10. April auf dem Instagram-Account der HAZ ihre Sicht auf die Nordstadt. Der Hashtag für die Aktion lautet #haztakeover.

Takeover

Für den HAZtakeover überlasst die HAZ ihren Instagram-Accout Instagrammern aus der Stadt, die ihren individuellen Blick auf ihr Stadtviertel präsentieren. Vorbild für die Aktion ist das takeover der Stuttgarter Zeitung.

Sie wollen ebenfalls den Instagram-Account der HAZ übernehmen? Dann bewerben Sie sich einfach per E-Mail bei uns oder mit einer Direktnachricht auf Instagram. Wir sind gespannt auf Ihre Perspektive.