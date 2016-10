Theaterstück holt Luther ins Hier und Jetzt

Hannover. Die Aufführung beginnt am Montag, 31. Oktober, um 19 Uhr. Ausgewählte Lutherlieder bilden die musikalische Verbindung zwischen den Spielszenen. Sie wurden neu vertont - als Elektro-Pop oder Volkslied. Das Stück ist in Kooperation mit der Leibnizschule entstanden. Karten für die Vorstellung kosten 7 Euro, ermäßigt 4 Euro. Vorbestellungen sind per Mail oder Telefon im Gemeinde­büro der Johannes- und Matthäusgemeinde möglich. Das Büro ist per E-Mail an gemeindebuero@lister-kirchen.de oder unter Telefon 66 92 22 zu erreichen.

