Hannover. Der 78-Jährige hatte nach Polizeiangaben am 1. November beim Einbiegen mit seinem Audi in die Anderter Straße den 88-Jährigen Radfahrer übersehen. Bei dem Zusammenstoß hatte sich der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Diesen erlag er am Mittwoch in einem Krankenhaus.

Unfall in Misburg: Ein Radfahrer ist auf der Waldstraße von einem Auto erfasst worden. Zur Bildergalerie

sbü