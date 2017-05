Eine 86-Jährige ist das Opfer von zwei Trickbetrügern geworden. Laut Polizei hatten sich die Unbekannten am Sonnabend in der Julius-Brecht-Straße (Misburg) als Schornsteinfeger ausgegeben. „Die beiden klingelten gegen 15.30 Uhr an der Tür der Seniorin“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak.