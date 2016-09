Männerwohnheim an der Escherstraße

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend um 0.20 Uhr einen 20-jährigen Mann in einem Wohnheim an der Escherstraße festgenommen. Er steht im Verdacht, kurz zuvor seinen 52 Jahre alten Mitbewohner mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben.