In der Roscherstraße in Hannover-Mitte ist am Dienstag eine 25-jährige Frau am helllichten Tag überfallen worden. Der Täter bedrohte die Apotheken-Angestellte mit einer Schusswaffe und entkam mit den Tageseinnahmen der Apotheke, die die 25-Jährige gerade zur Bank bringen wollte.