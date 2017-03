Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Hannover. Eine Fußgängerin hatte die eingeschlagene Eingangstür in der Kanalstraße (Mitte) am Freitag gegen 2.30 Uhr bemerkt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie nicht ausschließen, dass sich der Einbrecher noch im Laden befand. Als die Polizisten im Friseursalon waren, hörten sie auch schon Geräusche aus dem Keller - der 47-Jährige ließ sich dort widerstandslos festnehmen. In seinen Taschen fanden die Ermittler Bargeld und eine geringe Menge Drogen. Der Mann sitzt inzwischen in Haft.

