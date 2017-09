Mann schlägt 64-Jährigen und raubt ihn aus

Hannover. Der 64-Jährige war gegen 21 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er von einem Unbekannten angesprochen und gebeten wurde einen 100-Euro-Schein zu wechseln. Der 64-Jährige gab ihm zwei 50-Euro-Scheine, doch der Unbekannte machte daraufhin keine Anstalten den Hunderter zu überreichen. Statt dessen bot der Unbekannte Drogen und Handys an.

An der Odeonstraße stieß der Unbekannte den 64-Jährigen dann in einen Hauseingang, schlug ihn mit Fäusten, sodass das Opfer zu Boden ging. Dort würgte er den 64-Jährigen. Der Mann wehrte sich, worauf der Täter ihm in die Hand biss. Anschließend flüchtete der Täter mit Geld und Smartphone des Opfers.

Der Täter ist etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er sprach Deutsch mit Akzent. Er hat kurze schwarze Haare und einen gepflegten, gestutzten Vollbart. Am Dienstagabend trug er eine helle dünne Strickjacke und wahrscheinlich eine Jeans.

Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon (0511) 109-2820 melden.

