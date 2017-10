Stadt verbietet neue Wettbüros in Steintornähe

Hannover. Die Stadt registriert in den vergangenen Monaten vermehrt Bauvoranfragen von Wettbüros für die Innenstadt. Das liege daran, sagt die Stadt, dass Wettbüros ebenso wie Spielhallen und Bordelle hohe Erträge erzielen und somit in der Lage sind, die höheren Miet- und Kaufpreise in der City zu bezahlen. Breiten sich solche Etablissements aus, würden andere Geschäfte verdrängt.