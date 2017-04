Hannover. In einem fünfgeschossigen Gebäude am Steintor in Hannover ist am frühen Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie Feuerwehrsprecher Rainer Kunze am Einsatzort mitteilte, wurde kurz nach 5 Uhr zunächst ein Müllcontainerbrand in der Steintorstraße gemeldet. Zunächst sei nur ein Fahrzeug zur Einsatzstelle geschickt worden, in einem Innenhof entdeckten die Retter den in Flammen stehenden Müll. Aufgrund der Größe wurden weitere Feuerwehrleute dazugerufen

Nach Eintreffen des nächsten Löschzuges schlugen plötzlich auch Flammen aus dem Obergeschoss des fünfstöckigen Gebäudes.

Umgehend begann die Feuerwehr über Drehleitern, die Flammen zu bekämpfen. "Gleichzeitig brachten wir 21 Personen ins Freie", sagt Feuerwehrsprecher Kunze. Eine 64-jährige Frau und ein Mann im Alter von 63 Jahren erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vom Rettungsdienst betreut.

Brand am Steintor - das Gebäude wurde evakuiert. Quelle: Woldt

Gegen 6 Uhr konnte der Brand der Feuerwehr zufolge unter Kontrolle gebracht werden. Die Löschmaßnahmen laufen weiter. Feuerwehrsprecher Kunze rechnet damit, dass der Einsatz noch bis etwa 7.30 Uhr dauern wird.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Noch nicht geklärt ist auch, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Containerbrand und dem Feuer im Gebäude gibt. Auch ob das Haus nach dem Brand noch bewohnbar ist, ist noch nicht bekannt.

ewo/pah