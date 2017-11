Unbekannter mit Pistole überfällt Discounter

Hannover. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonnabend gegen 20 Uhr. Der Unbekannte hatte den Markt unmaskiert betreten und sich zur Kasse begeben. Die dortige 26-jährige Angestellte bedrohte er mit einer Pistole und ließ sich von der ebenfalls anwesenden Filialleiterin Geld aushändigen. Anschließend flüchtete er mit der Beute aus dem Gebäude in Richtung Ludwigstraße.

Der südosteuropäisch aussehnde Räuber ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und etwa 30 Jahre alt. Er hatte schwarze, glatte Haare sowie einen Dreitagebart und war außerdem mit einer dunklen Jacke bekleidet. Auf dem Rücken trug er einen dunklen Rucksack.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters oder zum Vorfall selbst geben können. Diese nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 entgegen.

jos