Hannover. Ein Anrufer meldete der Polizei am frühen Nachmittag, er habe eine Tasche am Blätterbrunnen in der Nähe des Platzes der Weltausstellung entdeckt. Die Beamten sperrten den Brunnen ab und ließen die Tasche von einem Sprengstoffspürhund beschnüffeln. Dann konnten sie Entwarnung geben. In der Tasche befanden sich lediglich Kleidungsstücke.

tm