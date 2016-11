Hannover. Ein mit einem Messer bewaffneter Unbekannter hat am Dienstagmorgen eine Tankstelle an der Karlsruher Straße im Stadtteil Mittelfeld überfallen. Gegen 6.00 Uhr morgens, kurz nach der Öffnung des Verkaufsraumes, betrat der Täter die Tankstelle und forderte Geld aus der Kasse des 48-jährigen Pächter. Der Räuber konnte im Anschluss mit seiner Beute in unbekannte Richtung fliehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Jetzt suchen die Beamten nach der Person und haben folgende Beschreibung herausgegeben:

Der Gesuchte ist zirka 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er war dunkel gekleidet und mit einem schwarzen Schal maskiert.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511-1095555 entgegen.

