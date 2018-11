Mühlenberg

„Wir fotografieren, was wir schöner und besser machen wollen“, sagt die neunjährige Mina und fasst damit einen wesentlichen Teil des Projekts „So – ist das mein Stadtteil“ zusammen. Sie ist eines von 26 Kindern im Alter von sechs bis 15 Jahren, das sich künstlerisch mit dem Stadtteil Mühlenberg auseinandersetzt.

Kinder und Jugendliche beschäftigten sich in den Herbstferien mit Kameras und Kunstmaterial. Ziel des Projekts ist es, die Politik und Verwaltung durch Fotos, Bilder und Skulpturen auf Defizite im Stadtteil hinzuweisen: Wo halten sich die Kinder auf, was gefällt ihnen dort und was muss aus ihrer Sicht dort verändert oder verbessert werden? Um diese Fragen wird es im Projektzeitraum gehen. Das Projekt entwickelte die AWO in Kooperation mit der ADA- und Theodor-Lessing-Volkshochschule sowie der Kunstschule Kunstwerk.

In den Kunsträumen der Leonore-Goldschmidt-Schule konnten sich die Kinder kreativ ausleben. Zwei ausgebildete Fotografinnen und eine bildende Künstlerin gaben ihnen praktische Tipps bei der Umsetzung. Gleich zu Beginn stecken die Kinder an ihrem Wohnort eine bunte Nadel auf eine große Karte ihres Stadtteils. Auf der freien Fläche um den Stadtplan herum sollen nun viele Ergebnisse des Projekts ihren Platz finden. Dazu gehören beispielsweise Portraits, Aufnahmen von Sprüngen oder Schatten von Klettergerüsten.

„Ich finde es richtig schön mit echten Kameras Fotos zu machen“, sagte die zehnjährige Özge. Viele Kinder aus ihrem Umfeld hätten kein Interesse mehr an den Geräten, weil sie nur noch Handys zum Fotografieren nutzten. Anders als bei Selfies, die sie und die achtjährige Mina normalerweise machen würden, müssten sie jetzt viel mehr darauf achten, wie sie die Motive mitsamt ihrer Umgebung festhalten. Yussuf hat der Einstieg ins Projekt ebenfalls gefallen: „Wir haben gut zusammengearbeitet, schöne Fotos gemacht, uns nicht gestritten und immer wenn wir Hilfe brauchten, war einer der Betreuer da“, so der 12-Jährige. Für die 8-jährige Lidya war gleich klar, dass sie weiter Fotografieren möchte: „Ich kaufe mir eine Kamera“, sagt sie entschlossen.

Die beteiligten Fotografinnen Claire Winkler und Sina Niemeyer freut es, wenn die Kinder Anreize zum kreativen Arbeiten bekommen: „Es geht uns sehr darum, dass die Kinder durch die Fotografie bewusster sehen und auch ihre Umgebung bewusster wahrnehmen“, sagt Niemeyer. Die Fragen, was und warum die Kinder etwas auf ihre spezielle Art abbilden möchten, sei dabei zentral: Wo sind sie gerne, was schätzen sie, wo können sie sich einbringen und wo Veränderungen herbeiführen?

Die Fotografien werden später in Kunstwerke integriert. Zusammen mit der Künstlerin Antje Koos werden die Bilder zu Mosaiken, Collagen oder Gips- und Tonobjekten. „Ich finde es spannend, den Kindern ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass sie selbst Einfluss haben und ihre Vorstellungen umsetzen können“, sagt sie. Die Ergebnisse werden im Dezember ausgestellt. Koos würde sich freuen, wenn die Verantwortlichen ein offenes Ohr für die Wünsche und Ideen der Kinder hätten, etwa die Sanierungskommission Mühlenberg.

