Brennpunktschulen in Mühlenberg

Kultusministerin Frauke Heiligenstadt und der Landtagsabgeordnete Stefan Politze (beide SPD) haben vor Schnellschüssen an Brennpunktschulen wie in Hannover-Mühlenberg gewarnt. Land und Kommune arbeiteten schon eng zusammen: „Ich bin sicher, dass wir uns in eine positive Richtung bewegen“, betont Heiligenstadt.