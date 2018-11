Herrenhausen

Im Zuge der Grunderneuerung des Klärwerks Hannover-Herrenhausen hat am Montag der Bau einer provisorischen Anbindung an den Westschnellweg (B 6) begonnen. Um die Zufahrt für Lastwagen und Baustellenfahrzeuge zu erleichtern, wird zwischen den Auffahrten Stöcken und Herrenhausen die Anbindung errichtet. Autofahrer müssen bis Ende November mit erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B 6 stadteinwärts rechnen. In diesem Zeitraum werden der Hauptfahrstreifen und die Standspur gesperrt. Ende Januar sollen die Bauarbeiten beendet sein.

Die neue Zufahrt soll zwischen dem Gasspeicher und der Unterführung auf das Klärwerksgelände führen. Die Abfahrt wird sich stadteinwärts hinter der Unterführung und dem Faulbehälter befinden. Ziel ist es, den Verkehr in den Wohngebieten Leinhausen und Herrenhausen zu entlasten. Privaten Autos ist die Nutzung der zusätzlichen Zufahrt nicht gestattet. Daher wird am Ende der Ausfahrt eine Kontrolle per Schranke eingerichtet.

Seit zwei Jahren wird das Klärwerk erneuert. Geplant ist der Umbau bis 2026.

Von Nina Hoffmann