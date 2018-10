Mitte

Das gemeinnützige Unternehmen Fairkauf ist stolzer Besitzer einer Bücherrecyclingstation geworden. Möglich gemacht hat dies ein Förderscheck der Artemis-Stiftung unter Verwaltung der Bürgerstiftung Hannover in Höhe von 5000 Euro. Weitere finanzielle Mittel erhielt der Qualifizierungsbetrieb zweier Genossenschaftsmitglieder.

Das Unternehmen Fairkauf nutze die Bücherrecyclingstation in zweierlei Hinsicht: Neben vielen gut erhaltenen Büchern, die an den sechs Standorten in den Verkauf gehen, werden ebenso nicht verkäufliche Bücher gespendet. Weil diese dennoch einen wertvollen Rohstoff darstellen, den es zu erhalten gilt, ermöglicht die Station eine Trennung von Papier und Buchrücken. Durch den Verkauf gespendeter Waren fördert Fairkauf den beruflichen Wiedereinstieg und die Qualifikation langzeitarbeitsloser Menschen im Einzelhandel.

Von Laura Ebeling