Nord Nördliche Stadtteile - Das sind die Wünsche der Bürgermeister für 2019 Bezirksbürgermeisterinnen Irma Walkling-Stehmann (Vahrenwald-List), Cornelia Kupsch (Mitte), Regine Bittorf (Herrenhausen-Stöcken), Edeltraut-Inge Geschke (Nord) und Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg (Bothfeld-Vahrenheide) haben ihre Wünsche für ihren Stadtbezirk geäußert.

Irma Walkling-Stehmann (rechts), Bezirksbürgermeisterin von Vahrenwald-List, wünscht sich einen erfolgreichen Wohnungsbau in ihrem Stadtteil. So war die Grundsteinlegung für Wohnhäuser am Mittellandkanal mit (von links) WGH-Chef Michael Jedamski und Lorenz Hansen im vergangenen Jahr ein willkommener Pflichttermin. Quelle: HAZ, NP